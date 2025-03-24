Ночью над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря сбили два БПЛА

Всего дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 12 БПЛА сбили над территориями Брянской и Ростовской областей, 2 над территорией Республики Крым и по одному над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.