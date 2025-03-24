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Ночью над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря сбили два БПЛА

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено по одному беспилотнику над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Ночью над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря сбили два БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 12 БПЛА сбили над территориями Брянской и Ростовской областей, 2 над территорией Республики Крым и по одному над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Ранее мы писали, погибший в Ростовской области при атаке БПЛА мужчина ехал из Краснодарского края. В сгоревшем автомобиле на трассе «Морозовск — Цимлянск» был 42-летний житель Москвы. В момент трагедии он возвращался через Ростовскую область из Краснодарского края домой.