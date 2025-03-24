В Ростовской области отразили атаку двенадцати беспилотников

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 28 украинских беспилотников. Так, по 12 БПЛА военные сбили над Брянской и Ростовской областями, два — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.