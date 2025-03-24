В Ростовской области отразили атаку двенадцати беспилотников

Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, БПЛА военные сбили в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — резюмировал Юрий Слюсарь.
По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 28 украинских беспилотников. Так, по 12 БПЛА военные сбили над Брянской и Ростовской областями, два — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 22 на 23 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в шести районах Дона 29 вражеских БПЛА.