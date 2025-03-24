Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область

«В любом случае, это непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании — это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ “на земле” демонстрируют кардинально иные подходы», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.