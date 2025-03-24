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Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Reuters

«Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои», — заявил руководитель республики.

На прошлой неделе Пушилин рассказал, что украинские войска «вцепились» в город, поскольку его взятия откроет оперативный простор для российской армии.

Кроме того, глава региона сообщил о планомерном продвижении ВС России по лесополосам на Угледарском направлении, а также в районе Великой Новоселки.

«Видим непосредственно мы, это касается и Краснолиманского направления, где ситуация немного лучше, и более активно начали двигаться наши подразделения», — отметил он.

Пушилин добавил, что российские военные постепенно улучшают позиции, чтобы реализовать замысел военного командования.