Бойцы ВС РФ испытали гипоксию при выполнении операции «Поток» в Судже

«В этой самой трубе концентрация кислорода была очень низкая. Там же еще гипоксия очень сильная шла. И это несколько дней тоже продолжалось… По факту люди заражались горной болезнью», — рассказал медик.
В ночь на 9 марта российские военные использовали трубу газовой магистрали в районе Суджи в Курской области, чтобы атаковать тылы ВСУ. Около 600 штурмовиков преодолели внутри магистрали почти 15 км, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с украинскими военными. В «Ахмате» рассказывали, что военнослужащие РФ использовали опознавательные знаки ВСУ.
Минобороны 13 марта заявило об освобождении Суджи, на следующий день — ее пригорода Гончаровка. Кремль пообещал, что участников операции «Поток» наградят.