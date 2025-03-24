Радий Хабиров попросил муниципалитеты быть готовыми встретить участников СВО.

В Башкирию возвращаются участники специальной военной операции. Республика должна быть готова встретить военнослужащих и подготовить для них все условия не только для реабилитации, но и консультационного сопровождения. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе сказал Радий Хабиров.