Радий Хабиров попросил муниципалитеты быть готовыми встретить участников СВО.

В Башкирию возвращаются участники специальной военной операции. Республика должна быть готова встретить военнослужащих и подготовить для них все условия не только для реабилитации, но и консультационного сопровождения. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе сказал Радий Хабиров.
Глава Башкирии на прошлой неделе посмотрел дополнительное помещение, подготовленное для филиала госфонда «Защитники Отечества» в республике. Сегодня Радий Хабиров заслушал доклад по данному вопросу министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой. Руководитель республики отметил, что помочь ветеранам, вернувшихся с фронта, должны и муниципалитеты.
«Надо определить потребность и дать поручение главам муниципалитетов. Ещё раз повторю: начинают возвращаться военнослужащие в силу разных причин — по ранению, по возрасту. Когда-то будет демобилизация. Мы должны быть готовы к этой работе», — подчеркнул Радий Хабиров.