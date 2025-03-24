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Родные братья из Волгоградской области погибли на СВО в один день

Под Волгоградом прощаются с погибшими на СВО родными братьями Столбовыми.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сегодня прощаются с двумя родными братьями — Иваном и Владимиром Столбовыми, которые погибли вместе, защищая Родину на СВО. Трагическую новость о гибели земляков-героев сообщили в администрации Камышинского района. Бойцов похоронят на сельском кладбище в Лебяжьем.

Ивану было 35, Владимиру — 49. Младшего брата мобилизовали в 2022 году, через год в зону спецоперации добровольно отправился старший брат, подписав контракт с Минобороны. Как рассказали власти Камышинского района, погибли Столбовые 15 марта 2025 года. Сегодня с ними прощаются родные, близкие, друзья, приехал на похороны и глава Камышинского района Алексей Самсонов. Братьев земляки называют настоящими патриотами.