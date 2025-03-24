Родные братья из Волгоградской области погибли на СВО в один день

Ивану было 35, Владимиру — 49. Младшего брата мобилизовали в 2022 году, через год в зону спецоперации добровольно отправился старший брат, подписав контракт с Минобороны. Как рассказали власти Камышинского района, погибли Столбовые 15 марта 2025 года. Сегодня с ними прощаются родные, близкие, друзья, приехал на похороны и глава Камышинского района Алексей Самсонов. Братьев земляки называют настоящими патриотами.