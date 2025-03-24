Дмитрий Мостовой назначен замглавы Тольятти по вопросам поддержки участников СВО

По словам главы города, круг вопросов, связанных с предоставлением помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким постоянно расширяется. Во многих случаях не обойтись без специальных знаний и компетенций, понимания специфики воинской службы и её устройства.
Дмитрий Мостовой более двадцати лет отдал военному делу, служил в 3-й бригаде специального назначения, имеет боевые ранения, удостоен государственных наград и об СВО знает не понаслышке.
«Такой человек в команде главы города нужен сегодня, как никогда», — заявил господин Сухих.