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В Аксайском районе Ростовской области начали обезвреживать обломки сбитых БПЛА

Поиски обломков сбитых БПЛА ведутся в сельском поселении Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С утра 24 марта на территории Щепкинского сельского поселения в Ростовской области начали работы по обнаружению и обезвреживанию фрагментов сбитых прошлой ночью БПЛА. Об этом в VK сообщает администрация Аксайского района.

Задачи выполняют службы оперативного реагирования.

Местных жителей предупреждают: подходить к обломкам дронов и брать их в руки очень опасно. Части летательных аппаратов могут содержать взрывчатку или быть оборудованы таймер-детонаторами. Также категорически нельзя поднимать поражающие элементы от сдетонировавших БПЛА.

Всем, кто найдет обломки, нужно оцепить место в радиусе 200 метров и позвонить по номеру «112».

Добавим, ранее в Миллеровском районе ввели режим ЧС из-за повреждения дома после атаки БПЛА, а в Сальске на месте падения беспилотника образовалась воронка.