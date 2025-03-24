В Аксайском районе Ростовской области начали обезвреживать обломки сбитых БПЛА

Местных жителей предупреждают: подходить к обломкам дронов и брать их в руки очень опасно. Части летательных аппаратов могут содержать взрывчатку или быть оборудованы таймер-детонаторами. Также категорически нельзя поднимать поражающие элементы от сдетонировавших БПЛА.