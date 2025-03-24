В Аксайском районе Ростовской области начали обезвреживать обломки сбитых БПЛА

С утра 24 марта на территории Щепкинского сельского поселения в Ростовской области начали работы по обнаружению и обезвреживанию фрагментов сбитых прошлой ночью БПЛА. Об этом в VK сообщает администрация Аксайского района.
Задачи выполняют службы оперативного реагирования.
Местных жителей предупреждают: подходить к обломкам дронов и брать их в руки очень опасно. Части летательных аппаратов могут содержать взрывчатку или быть оборудованы таймер-детонаторами. Также категорически нельзя поднимать поражающие элементы от сдетонировавших БПЛА.
Всем, кто найдет обломки, нужно оцепить место в радиусе 200 метров и позвонить по номеру «112».
Добавим, ранее в Миллеровском районе ввели режим ЧС из-за повреждения дома после атаки БПЛА, а в Сальске на месте падения беспилотника образовалась воронка.