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На Кубани обломки беспилотника повредили здание железнодорожной станции

Обломки БПЛА упали на территории железнодорожной станции в Кавказском районе.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 24 марта в Кавказском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата незначительно повредили административное здание на территории железнодорожной станции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, детонация дрона произошла в воздухе. В результате этого в здании выбило окна. Также повредило участок контактной сети.

«В результате происшествия пострадавших нет. Железнодорожное сообщение не прерывалось», — сообщили в оперштабе Кубани.

Уточняется, что поврежденная контактная сеть уже восстановлена. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили один беспилотник в небе над Кубанью. Еще один дрон уничтожили в акватории Азовского моря.