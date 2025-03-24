На Кубани обломки беспилотника повредили здание железнодорожной станции

Ночью 24 марта в Кавказском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата незначительно повредили административное здание на территории железнодорожной станции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По данным оперштаба, детонация дрона произошла в воздухе. В результате этого в здании выбило окна. Также повредило участок контактной сети.
«В результате происшествия пострадавших нет. Железнодорожное сообщение не прерывалось», — сообщили в оперштабе Кубани.
Уточняется, что поврежденная контактная сеть уже восстановлена. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили один беспилотник в небе над Кубанью. Еще один дрон уничтожили в акватории Азовского моря.