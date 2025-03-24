В деле против Буданова объединили атаки дронов на 13 регионов России

Следственный комитет (СК) России 21 марта назвал Буданова одним из организаторов атак дронов на Курскую область и другие регионы России. По данным следствия, организаторами атак также являются бывший командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).