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Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киевский режим в ночь на 24 марта совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«24 марта т.г. около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию “Кропоткинская” Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.