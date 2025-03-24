«24 марта т.г. около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию “Кропоткинская” Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киевский режим в ночь на 24 марта совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ.