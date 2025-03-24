Киевский режим снова атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на КТК

Это не первый случай нападения украинских БПЛА на Кропоткинскую. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.