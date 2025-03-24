Это произошло 24 марта около 4 часов утра по времени Астаны.
«В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская», — сообщили в ведомстве.
Это не первый случай нападения украинских БПЛА на Кропоткинскую. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Атака была и 19 марта, через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения Президента России, о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
«Киевский режим совершил атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании», — отметили в Минобороны.
Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации, сообщили в оборонном ведомстве.