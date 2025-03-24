БПЛА повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

Кроме того, в ночь на 19 марта произошла атака БПЛА на нефтебазу в станице Кавказской. По данным Министерства обороны РФ, энергетический объект подвергся нападению в ответ на принятие решения о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.