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БПЛА повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

В ночь на 24 марта в Краснодарском крае была совершена атака БПЛА на нефтеперекачивающую станцию Кропоткинская Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник на расстоянии 7 км от объекта, а его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказской. Обломки дрона повредили здание и контактную сеть учреждения.

Месяцем ранее, 17 февраля, нефтеперекачивающая станция уже была повреждена в результате нападения дронов. Станцию вывели из эксплуатации.

Кроме того, в ночь на 19 марта произошла атака БПЛА на нефтебазу в станице Кавказской. По данным Министерства обороны РФ, энергетический объект подвергся нападению в ответ на принятие решения о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что власти расценивают произошедшее как саботаж договоренностей.