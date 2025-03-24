Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне «Севера»

«Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.