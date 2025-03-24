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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне «Севера»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и одного полка на белгородском направлении, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На белгородском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Красноаолье Сумской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.