«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий «Днепра»
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.