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ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действия группировки «Восток» за сутки

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 145 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.