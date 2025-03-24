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Войска группировки «Центр» нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.