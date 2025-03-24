Войска группировки «Центр» нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР

По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.