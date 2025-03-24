Воинский участок сделают на кладбище «Центральное» в Самаре

В Самаре решили создать воинский участок на территории муниципального кладбища «Центральное». Он будет находиться на пятом квадрате территории. Соответствующая информация содержится в постановлении городской администрации.
«Создать на кладбище “Центральное” воинский участок площадью 9078 квадратных метров», — говорится в документе.
Также определены границы земельного участка, на котором решили хоронить военнослужащих. Контролировать выполнение постановления будет первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова.
Напомним, на кладбище «Рубежное» в Самаре установят мемориал в память о бойцах спецоперации. Еще один такой воинский мемориал появится на кладбище «Центральное» в 2026 году.