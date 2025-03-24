Екатеринбуржца начали судить за передачу военно-технических данных Украине

Следствие установило, что обвиняемый, имея проукраинские взгляды, самостоятельно вышел на связь со Службой безопасности Украины (СБУ) в сентябре 2022 года. По заданию он собирал информацию о военно-стратегических объектах Свердловской области и сведения военно-технического плана, которые передавал через WhatsApp. Также он обвиняется в попытке переправить две специализированные радиостанции через границу с Казахстаном. Его задержали сотрудники ФСБ.