Группировка «Север» атакует противника на Белгородском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по семи бригадам и штурмовому полку противника в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили: до 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Бойцы «Запада» ударили по шести бригадам противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 250 человек. Также украинская сторона лишилась танка, четырех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, трех артиллерийских орудий, трех станций радиоэлектронной борьбы и трех складов боеприпасов.
«Южная» группировка перешла на выгодные позиции
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 310 военнослужащих, бронетранспортер М113, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.
В Минобороны назвали потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр»
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Бойцы «Востока» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь ДНР и Темировка Запорожской области.
Потери ВСУ составляют порядка 145 человек. Также российские бойцы уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.
«Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военной аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 227 БПЛА самолетного типа.