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Главное из брифинга Минобороны 24 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 24 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» атакует противника на Белгородском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по семи бригадам и штурмовому полку противника в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области.

Потери ВСУ за сутки составили: до 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Бойцы «Запада» ударили по шести бригадам противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 250 человек. Также украинская сторона лишилась танка, четырех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, трех артиллерийских орудий, трех станций радиоэлектронной борьбы и трех складов боеприпасов.

«Южная» группировка перешла на выгодные позиции

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 310 военнослужащих, бронетранспортер М113, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

В Минобороны назвали потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр»

Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» продавили оборону ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь ДНР и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ составляют порядка 145 человек. Также российские бойцы уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение

Подразделения «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.

«Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военной аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 227 БПЛА самолетного типа.