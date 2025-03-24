Главное из брифинга Минобороны 24 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военной аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.