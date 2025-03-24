47-летний механик-водитель Андрей Елохов из Пермского края погиб на СВО

Как рассказывает муниципалитет, мужчина родился 7 ноября 1977 года в селе Сепыч, где позже окончил школу. Андрей Елохов получил свою профессию в Верещагинском ДОСААФ, а позже отправился на службу в ВС РФ. Вернувшись домой, он устроился в совхоз на должность оператора машинного доения. Позже мужчина отправился на специальную военную операцию, где служил в звании гвардии рядового в должности механика-водителя мотострелкового отделения. 10 марта 2025 года Андрей Елохов погиб во время выполнения боевых задач.