47-летний механик-водитель Андрей Елохов из Пермского края погиб на СВО

Механик-водитель Андрей Елохов из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 47-ми лет, сообщает администрация Верещагинского округа.
Как рассказывает муниципалитет, мужчина родился 7 ноября 1977 года в селе Сепыч, где позже окончил школу. Андрей Елохов получил свою профессию в Верещагинском ДОСААФ, а позже отправился на службу в ВС РФ. Вернувшись домой, он устроился в совхоз на должность оператора машинного доения. Позже мужчина отправился на специальную военную операцию, где служил в звании гвардии рядового в должности механика-водителя мотострелкового отделения. 10 марта 2025 года Андрей Елохов погиб во время выполнения боевых задач.
«Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования папе Ивану Кузьмичу, брату Ивану, сёстрам Надежде, Елене, Наталье, всем родным и близким. Ваша боль — в сердце каждого из нас», — рассказывает администрация Верещагинского муниципального округа.
Прощание с военнослужащим состоится в клубе села Сепыч 25 марта. Траурный митинг в память об Андрее Елохове назначен на 12:30.