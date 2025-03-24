В Ростове 38 пострадавших от БПЛА подали заявления на материальную помощь

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону заявления на материальную помощь поступили от 38 человек, пострадавших от БПЛА в ночь на 22 марта. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
— Заслушал доклад о ликвидации происшествия на улице Горсоветской. По информации главы района, поступило 16 заявлений от 38 человек на выплату единовременной материальной помощи, — рассказал Александр Скрябин.
Также к этому моменту на прилегающей территории к дому уже провели уборку, ведется замена окон.
— Поручил главе района держать на контроле вопрос остекления квартир и начать процедуру предоставления единовременной материальной помощи, — добавил Александр Скрябин.
Напомним, на Горсоветской, 49/1 на уровне 17 этажа многоквартирного дома взорвался беспилотник. Повреждения получили несколько квартир и фасад. Пострадала супружеская пара. Еще одной жительнице дома оказали помощь на месте, девушке было плохо из-за стресса.