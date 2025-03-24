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Группировка «Север» сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группировка войск «Север» уничтожила технику ВСУ на границе Белгородской области, сорвав попытку украинских боевиков проникнуть на российскую территорию, говорится в сообщении Минобороны.

«Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что расчеты FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки «Север» уничтожили все выявленные цели.

Во вторник, 18 марта, ВСУ также попытались вторгнуться в Белгородскую область: армия противника осуществила пять атак на регион. Российские войска отразили все попытки украинских военных.

Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.