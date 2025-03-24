«Вечером 23 марта 2025 года с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — говорится в релизе.
Кроме того, утром в субботу противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.
В министерстве добавили, что ВСУ используют для продолжающихся ударов по российской энергетической инфраструктуре РСЗО HIMARS. Все эти атаки еще раз доказывают недоговороспособность Киева.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом ВС России выполняют приказ Владимира Путина и не наносят ударов по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от верховного главнокомандующего не поступало.