ПВО отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и Белгородской области

Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом ВС России выполняют приказ Владимира Путина и не наносят ударов по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от верховного главнокомандующего не поступало.