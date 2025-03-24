Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению

«Вечером 23 марта с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — сказано в сообщении.
Кроме того, 22 марта ВСУ нанесли два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.
Тем самым нарушены достигнутые в ходе переговоров с американской стороной договоренности, что еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, подчеркнули в ведомстве.
«Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации», — акцентировали в Минобороны РФ.
Как сообщалось, в понедельник около двух часов ночи боевики ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.