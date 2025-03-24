Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению

Как сообщалось, в понедельник около двух часов ночи боевики ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.