КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани

В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.