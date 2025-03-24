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КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани

КТК: действия Киева деструктивно влияют на финрезультаты компании и акционеров.

Источник: cpc.ru

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США, сообщила компания.

В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.

«Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США», — заявили в КТК.