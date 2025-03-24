Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 190 человек, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БпЛА.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 69 700 человек. Уничтожено 400 танков, 326 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 219 боевых бронированных машин, 2 532 автомобиля, 583 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Подразделениями группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражена одна контратака противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.