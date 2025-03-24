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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 24 марта 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 69 700 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 24 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Потери ВСУ за сутки составили свыше 190 человек, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БпЛА.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 69 700 человек. Уничтожено 400 танков, 326 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 219 боевых бронированных машин, 2 532 автомобиля, 583 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ

Подразделениями группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражена одна контратака противника, сообщило Минобороны России.

Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ

Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.