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В зоне СВО погиб корреспондент из Крыма Александр Федорчак

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации.

Источник: Сергей Аксенов/Tg

В понедельник, 24 марта, стало известно о гибели военного корреспондента издания «Известия», уроженца Крыма Александра Сергеевича Федорчака.

До начала СВО Александр работал на телеканале «Крым 24», а с 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда». С самого начал спецоперации он выполнял свой служебный долг на исторических территориях.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным погибшего журналиста: «Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича, разделяю вашу скорбь и боль. Вечная память и Царствие Небесное».