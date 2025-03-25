В зоне СВО погиб корреспондент из Крыма Александр Федорчак

В понедельник, 24 марта, стало известно о гибели военного корреспондента издания «Известия», уроженца Крыма Александра Сергеевича Федорчака.
До начала СВО Александр работал на телеканале «Крым 24», а с 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда». С самого начал спецоперации он выполнял свой служебный долг на исторических территориях.
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным погибшего журналиста: «Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича, разделяю вашу скорбь и боль. Вечная память и Царствие Небесное».