При атаке БПЛА поврежден храм в Белгородской области

Кроме того, в селе Ясные Зори поврежден один из корпусов сельскохозяйственного предприятия. В селе Черемошное в результате атаки выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор частного дома. Также перебита линия электропередачи. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона было повреждено остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также осколки повредили три автомобиля.