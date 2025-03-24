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При атаке БПЛА поврежден храм в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по трем населенным пунктам в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, в селе Ясные Зори поврежден один из корпусов сельскохозяйственного предприятия. В селе Черемошное в результате атаки выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор частного дома. Также перебита линия электропередачи. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона было повреждено остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также осколки повредили три автомобиля.

Сегодня, 24 марта, Минобороны сообщило, что российские военнослужащие отразили попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область. Пытаясь прорваться на территорию России, украинские военнослужащие использовали машину разграждения, боевую бронемашину, квадроциклы и багги.

За прошедшую неделю в Белгородской области при атаках ВСУ было повреждено не менее 173 частных домов и квартир. Местные власти восстановили 147 из них. 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из Краснояружского района, который находится на границе с Украиной, эвакуирована большая часть жителей.