Оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО

«Оператор телеканала “Звезда” Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент “Известий” Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг», — говорится в посте.
Уточняется, что ВСУ нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, обстрел произошел в Кременском муниципальном округе республики. При этом погибли шесть человек, в том числе три сотрудника федеральных СМИ.
Кроме того, пострадал 14-летний подросток, получивший осколочные ранения. Его оперативно доставили в одно из медучреждений.
СК России возбудил уголовное дело по статьям «Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».