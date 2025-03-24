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Оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале издания.

Источник: © РИА Новости

«Оператор телеканала “Звезда” Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент “Известий” Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг», — говорится в посте.

Уточняется, что ВСУ нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами.

Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, обстрел произошел в Кременском муниципальном округе республики. При этом погибли шесть человек, в том числе три сотрудника федеральных СМИ.

Кроме того, пострадал 14-летний подросток, получивший осколочные ранения. Его оперативно доставили в одно из медучреждений.

СК России возбудил уголовное дело по статьям «Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».