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При эвакуации в Суджанском районе Курской области нашли 9 тел мирных жителей

Девять тел мирных жителей обнаружили при эвакуации людей в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

В ходе эвакуации населения из Суджанского района Курской области, недавно освобожденного от украинских военных, обнаружены останки девяти гражданских лиц. Об этом написал курский имам и волонтер Иса Салимсултанов в Telegram-канале.

«Сегодня вывезли троих людей, но и нашли девять трупов мирных жителей, где мы работали по адресам», — рассказал Салимсултанов.

Среди погибших в деревне Махновка — четверо мужчин и одна женщина. Личности жертв пока не установлены.

«По первым пяти видео сняли, но опознать человека сложно», — заключил волонтер.

Накануне Минобороны России сообщало, что 24 марта подразделения группировки войск «Север» ударили по подразделениям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны ВСУ в районе Гоголевки, Горнали, Гуево и Олешни.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил России.