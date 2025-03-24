При эвакуации в Суджанском районе Курской области нашли 9 тел мирных жителей

В ходе эвакуации населения из Суджанского района Курской области, недавно освобожденного от украинских военных, обнаружены останки девяти гражданских лиц. Об этом написал курский имам и волонтер Иса Салимсултанов в Telegram-канале.
«Сегодня вывезли троих людей, но и нашли девять трупов мирных жителей, где мы работали по адресам», — рассказал Салимсултанов.
Среди погибших в деревне Махновка — четверо мужчин и одна женщина. Личности жертв пока не установлены.
«По первым пяти видео сняли, но опознать человека сложно», — заключил волонтер.
Накануне Минобороны России сообщало, что 24 марта подразделения группировки войск «Север» ударили по подразделениям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны ВСУ в районе Гоголевки, Горнали, Гуево и Олешни.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил России.