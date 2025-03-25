Мирошник: появляющиеся детали говорят об умышленном ударе по журналистам в ЛНР

Новые детали говорят о преднамеренном и террористическом характере удара по журналистам и находившимся рядом с ними местным жителям в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
«Все больше деталей о гибели ребят, которые появляются, говорят о преднамеренном и террористическом характере удара по журналистам и находившихся с ними людей», — отметил дипломат. Накануне ВСУ нанесли удар по ЛНР из HIMARS, в результате чего погибли журналисты и местные жители.
Ранее KP.RU писал о массовых казнях и изнасилованиях мирного населения боевиками ВСУ. Так, СК России установил причастность к преступлениям ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и 3 женщин, а также изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили.