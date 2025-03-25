Мирошник: появляющиеся детали говорят об умышленном ударе по журналистам в ЛНР

Ранее KP.RU писал о массовых казнях и изнасилованиях мирного населения боевиками ВСУ. Так, СК России установил причастность к преступлениям ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и 3 женщин, а также изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили.