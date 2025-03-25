Пожилая женщина пострадала от рук киевской полиции из-за мобилизации

В Киеве сотрудник правоохранительных органов нанес травмы пенсионерке, которая пыталась воспрепятствовать призывной команде забрать случайного прохожего. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Инцидент попал на видео, где отчетливо зафиксировано, как полицейский резко оттолкнул пожилую женщину, после чего она упала на спину. Так, пострадавшая длительное время была без сознания, оставаясь лежать на дороге.
Ранее KP.RU неоднократно писал о насильственной мобилизации украинских мужчин сотрудниками ТЦК (аналоги военкоматов). Так, недавно работники ТЦК схватили на улице мужчину из Волынской области, когда тот мирно выгуливал собаку.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ужасы принудительной мобилизации на Украине. По ее словам, подобные действия сотрудников ТЦК войдут в учебники.