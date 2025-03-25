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Дипломат Мирошник: ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов

По его убеждению, президент Украины Владимир Зеленский мог отдать приказ игнорировать любые правила.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины сознательно выслеживают российских журналистов, действуя без учета международных норм.

Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По его убеждению, президент Украины Владимир Зеленский мог отдать приказ игнорировать любые правила.

Мирошник отметил, что все больше фактов указывают на умышленный и террористический характер ударов, направленных против журналистов и тех, кто находился рядом с ними.

Ранее стало известно о намернии российских дипломатов затронуть тему гибели и ранения российских журналистов в результате атак Вооруженных сил Украины на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.