МИД РФ об атаке на журналистов: Киев вновь показал свою звериную сущность

Киевский режим снова показал свою террористическую и звериную сущность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР.
«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие “на земле” события», — отметила Захарова, слова которой приводит внешнеполитическое ведомство России на своём сайте.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев, понимая невозможность нанесения урона Вооружённым силам РФ на поле боя, наращивает свою террористическую активность. Она выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также редакциям СМИ, в которых они работали, и их коллегам.
Кроме того, Захарова пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим при атаках ВСУ.
Напомним, 24 марта «Известия» сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака при артиллерийском ударе ВСУ. Телеканал «Звезда», в свою очередь, написал, что вследствие атаки украинских формирований погибли оператор этого СМИ Андрей Панов и водитель съемочной группы Александра Сиркели.
Позже стало известно о тяжелом ранении корреспондента «Звезды» Никиты Гольдина. Он находился вместе с Федорчаком, Пановым и Сиркели. Кроме того, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что из-за атаки ВСУ по одному из приграничных сел региона пострадал корреспондент агентства ТАСС. Журналист получил ранение в Суджанском районе.