Дмитрий Поздняков из Иркутской области погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб наш уроженец Нукутского района Приангарья Дмитрий Поздняков. В июне 2024 года мужчина подписал контракт о прохождении военной службы. С ноября 2024 года участвовал в освобождении н.п. Великая Новоселка, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.
Дмитрий Сергеевич родился 20 сентября 1983 года в посёлке Новонукутский. В школьные годы активно участвовал в культурной жизни посёлка, помогал в организации мероприятий. Увлекался техникой.
В возрасте 18 лет переехал в Иркутск, работал в банковской сфере. В 2007 году создал семью. Освоил профессии электросварщика, столяра, плотника, паркетчика, швеи 2-го разряда.
В декабре 2023 года вернулся на малую Родину, оформил самозанятость в сфере швейного производства.
31 декабря 2024 года рядовой Поздняков Дмитрий Сергеевич погиб при выполнении боевого задания, проявив мужество и верность воинскому долгу. Прощание с бойцом состоится 25 марта.