Дмитрий Поздняков из Иркутской области погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб наш уроженец Нукутского района Приангарья Дмитрий Поздняков. В июне 2024 года мужчина подписал контракт о прохождении военной службы. С ноября 2024 года участвовал в освобождении н.п. Великая Новоселка, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.