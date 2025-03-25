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МО РФ: расчеты гаубиц Д-30 уничтожили боевую технику ВСУ в движении

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Боевую технику в движении, блиндажи, пулеметные точки, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ уничтожили расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику в движении, блиндажи, пулеметные точки, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что расчетами все цели были уничтожены, что помогло пехоте продвинуться и «занять более выгодные рубежи в зоне проведения СВО».

В министерстве отметили, что расчеты Д-30 ежедневно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты украинской стороны. Координаты целей вычисляются на основе данных разведки, а выполнение задач проводится круглосуточно и в любую погоду.