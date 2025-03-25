Минобороны заявило об атаках ВСУ на газовую инфраструктуру РФ

Комментируя атаку беспилотников ВСУ в Краснодарском крае накануне российско-американских переговоров в Эр-Рияде, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Украине не нужен мир, перед любыми контактами украинские боевики атакуют гражданские объекты России. И одна и та же история повторяется каждый раз, добавила дипломат.