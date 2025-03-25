Российские вооруженные силы отразили атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что российские силы противовоздушной обороны отразили вражескую атаку с применением четырех дронов вечером 23 марта 2025 года с 21:00 по 21:50. Украинские беспилотники пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, которое используется для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.
А утром 22 марта противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.
В Минобороны добавили, что боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского используют РСЗО HIMARS для ударов по российской энергетической инфраструктуре. Все эти атаки еще раз доказывают недоговороспособность Киева.
Накануне украинские военные совершили очередное преступление с использованием ракетных систем западного производства, атаковав мирных жителей в Луганской Народной Республике. Жертвами агрессии Киева стали трое жителей и российские журналисты. В их числе корреспондент «Известий». Кроме того, погибли двое представителей канала «Звезда». Удар нанес ущерб также стоящим неподалеку легковым автомобилям.
Комментируя атаку беспилотников ВСУ в Краснодарском крае накануне российско-американских переговоров в Эр-Рияде, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Украине не нужен мир, перед любыми контактами украинские боевики атакуют гражданские объекты России. И одна и та же история повторяется каждый раз, добавила дипломат.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложенную президентом США Дональдом Трампом идею о компромиссном 30-дневном режиме прекращения ударов по объектам энергетики как со стороны ВС РФ, так и со стороны Украины.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер не изменял указания не наносить удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на нарушения со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Пресс-секретарь главы государства добавил, что российская сторона придерживается ранее озвученной позиции, даже в условиях продолжающихся провокаций со стороны украинских военных.