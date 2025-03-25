В Прикамье простились с 21-летним бойцом Айдаром Минкиным, погибшим на СВО

Прощание с 21-летним бойцом Айдаром Минкиным, погибшим на специальной военной операции, прошло в Пермском крае, сообщает администрация Бардымского округа.
Как рассказывает муниципалитет, мужчина родился 12 февраля 2003 года в селе Куземьярово, где он вырос и окончил местную основную общеобразовательную школу. После этого Айдар поступил в колледж в селе Барда, а в апреле 2021 года был призван на службу в армию РФ. Позже молодой человек принял решение заключить контракт и в феврале 2022 года был направлен в зону СВО, где он служил в должности механика, водителя-оператора и оператора-топогеодезиста.
За время своей службы на специальной военной операции Айдар Минкин был удостоен государственных наград «За отвагу» и «За боевые отличия», а также медалью «Участника СВО».
5 июля 2024 года, во время выполнения боевого задания, мужчина погиб. 24 марта 2025 года военнослужащего проводили в последний путь.