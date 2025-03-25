В Прикамье простились с 21-летним бойцом Айдаром Минкиным, погибшим на СВО

Как рассказывает муниципалитет, мужчина родился 12 февраля 2003 года в селе Куземьярово, где он вырос и окончил местную основную общеобразовательную школу. После этого Айдар поступил в колледж в селе Барда, а в апреле 2021 года был призван на службу в армию РФ. Позже молодой человек принял решение заключить контракт и в феврале 2022 года был направлен в зону СВО, где он служил в должности механика, водителя-оператора и оператора-топогеодезиста.