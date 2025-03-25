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Боец с позывным Мороз: для подготовки к операции «Поток» использовали макет

Российский военный подчеркнул, что командиры подразделений тщательно прорабатывали все нюансы.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные тренировались в специально созданном макете трубы перед выходом на боевое задание в рамках операции «Поток» в Курской области, сообщил боец отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным Мороз.

Он подчеркнул, что командиры подразделений тщательно прорабатывали все нюансы.

«Сделали макет трубы — размером метр сорок труба. В экипировке заходили, то есть примерно представляли, как будем чувствовать себя, какие габариты нам нужны, что лишнее убрать, чтобы нам не мешало по трубе идти», — сказал Мороз, которого цитирует РИА Новости.

Другой боец отряда, имеющий позывной Тренер, отметил, что всесторонняя подготовка и планирование операции в целом вселяло уверенность в её успешном исходе.

Напомним, о проведении операции «Поток» стало известно 12 марта. Российские военные пробрались по газовой трубе в тыл ВСУ в городе Суджа, продвигаясь несколько суток в полной темноте. В операции участвовали сотни бойцов, среди которых были штурмовики, операторы БПЛА, связисты и медики.

13 марта Минобороны России проинформировало об освобождении этого населённого пункта Вооружёнными силами РФ.