Боец с позывным Мороз: для подготовки к операции «Поток» использовали макет

«Сделали макет трубы — размером метр сорок труба. В экипировке заходили, то есть примерно представляли, как будем чувствовать себя, какие габариты нам нужны, что лишнее убрать, чтобы нам не мешало по трубе идти», — сказал Мороз, которого цитирует РИА Новости.