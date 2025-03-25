В МИД России зафиксировали увеличение интенсивности обстрелов российских территорий со стороны ВСУ на фоне обсуждения мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник в еженедельном докладе, передает РИА Новости.
По данным дипломата, за последнюю неделю украинские военные выпустили около 1979 боеприпасов по гражданским объектам. В результате этих атак пострадали 150 мирных жителей, среди которых четверо несовершеннолетних. 16 человек погибли. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в ДНР, ЛНР, а также Белгородской, Курской и Херсонской областях.
Мирошник отметил, что ВСУ продолжают активно использовать беспилотники для атак. Он подчеркнул, что большинство вооружений, применяемых против гражданского населения, произведены западными странами.
Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский публично отказался от атак на энергетическую инфраструктуру России, но на деле отдал приказ о новых ударах. Такие действия свидетельствуют об отказе украинского руководства от политической воли к миру и урегулированию конфликта.