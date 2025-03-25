Мирошник: Киев увеличивает обстрелы территорий РФ на фоне мирного урегулирования

По данным дипломата, за последнюю неделю украинские военные выпустили около 1979 боеприпасов по гражданским объектам. В результате этих атак пострадали 150 мирных жителей, среди которых четверо несовершеннолетних. 16 человек погибли. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в ДНР, ЛНР, а также Белгородской, Курской и Херсонской областях.