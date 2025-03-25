В Башкирии приняли закон, направленный на поддержку семей участников СВО.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством к членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в Росгвардии и имевших специальные звания полиции, которые принимали участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, относятся: