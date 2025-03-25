Оператор из Нижнего Новгорода Андрей Панов погиб в зоне СВО

Оператор из Нижнего Новгорода Андрей Панов погиб в ЛРН 24 марта.
Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, журналисты и мирные жители погибли в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Михайловка. Вместе с Пановым в машине, куда попал снаряд, находился водитель съемочной группы ТК «Звезда» Александр Сиркели и журналист «Известий» Александр Федорчак.
Андрей Панов ранее работал в нижегородских СМИ, в том числе на телекомпании «Волга» в программе «Экипаж».
По факту гибели журналистов и местных жителей возбуждено уголовное дело.
Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким Андрея Панова.