Оператор из Нижнего Новгорода Андрей Панов погиб в зоне СВО

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, журналисты и мирные жители погибли в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Михайловка. Вместе с Пановым в машине, куда попал снаряд, находился водитель съемочной группы ТК «Звезда» Александр Сиркели и журналист «Известий» Александр Федорчак.