Военнослужащий из Осинского района погиб на боевом задании в зоне СВО

В Осинском районе простились с погибшим в зоне спецоперации военнослужащим Александром Добрыниным. Известно, что мужчина погиб при выполнении боевого задания 8 июня 2024 года. Прощание с мужчиной состоялось в поселке Приморском сегодня, 25 марта, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации района в соцсети «ВК» (12+).