Военнослужащий из Осинского района погиб на боевом задании в зоне СВО

В Осинском районе простились с погибшим в зоне спецоперации военнослужащим Александром Добрыниным. Известно, что мужчина погиб при выполнении боевого задания 8 июня 2024 года. Прощание с мужчиной состоялось в поселке Приморском сегодня, 25 марта, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации района в соцсети «ВК» (12+).
Александр Добрынин родился в 1995 году, он уроженец села Бада, Хилокского района Забайкальского края. Родился и вырос в многодетной семье. Учился в средней общеобразовательной школе № 15 села Бада. Проходил службу в военной части 21250А. В период с 2016 по 2023 год трудился в разных сферах.
В октябре 2023 года рядовой, чтобы исполнить перед Родиной свой гражданский долг, подписал контракт на прохождение военной службы в зоне СВО и был направлен в Донецкую Народную Республику.
Мужчина, верный присяге и братьям по оружию, проявив стойкость и мужество, погиб во время боевого задания. За время службы проявил себя как храбрый, ответственный воин и верный товарищ.