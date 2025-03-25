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В Пермском крае простятся с двумя бойцами, погибшими на СВО

Церемонии прощания запланированы на 26 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае завтра, 26 марта, пройдут церемонии прощания с военнослужащими СВО — Вадимом Якушевым из Очерского округа и Олегом Шарлаимовым из Суксунского округа. Печальные новости о кончине бойцов сообщили в местных администрациях муниципалитетов.

Пермяк Вадим Якушев погиб 5 января этого года. Он родился 11 марта 1967 года в краевой столице. В Перми он получил среднее образование. После окончания школы боец переехал в поселок Павловский (Очерский район). В октябре прошлого года Вадим отправился в зону СВО защищать Родину.

Церемония прощания с пермяком начнется в 11.30. Место проведения — Павловский Дом культуры на улице Октябрьская, 5.

С военнослужащим Олегом Шарлаимовым простятся в суксунском культурно-деловом центре на улице Кирова, 45, в 11.00.