В Пермском крае простятся с двумя бойцами, погибшими на СВО

Пермяк Вадим Якушев погиб 5 января этого года. Он родился 11 марта 1967 года в краевой столице. В Перми он получил среднее образование. После окончания школы боец переехал в поселок Павловский (Очерский район). В октябре прошлого года Вадим отправился в зону СВО защищать Родину.