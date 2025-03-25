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В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции в Крыму, имеющие право бесплатно получить земельный участок, смогут по желанию получить выплату в размере одного миллиона рублей взамен участка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Принято решение, что вместо участка у наших защитников будет возможность получить денежную компенсацию — 1 миллион рублей. Это касается как тех, кто сейчас заключает контракт на прохождение службы, так и тех, кто заключил его ранее», — написал он в своем Telegram-канале.

Выплата будет производиться из республиканского бюджета в течение двух недель с момента подачи заявления.

По словам Аксенова, данный вопрос согласован с Минфином РФ. Соответствующий проект закона внесен в крымский парламент, его принятие планируется в ближайшее время.

Глава республики также напомнил, что участники СВО, заключившие контракт с Министерством обороны России через военкоматы Крыма, получают единоразовую выплату в размере 500 тысяч рублей, а также земельный участок в собственность.