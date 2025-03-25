В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка

«Принято решение, что вместо участка у наших защитников будет возможность получить денежную компенсацию — 1 миллион рублей. Это касается как тех, кто сейчас заключает контракт на прохождение службы, так и тех, кто заключил его ранее», — написал он в своем Telegram-канале.
Выплата будет производиться из республиканского бюджета в течение двух недель с момента подачи заявления.
По словам Аксенова, данный вопрос согласован с Минфином РФ. Соответствующий проект закона внесен в крымский парламент, его принятие планируется в ближайшее время.
Глава республики также напомнил, что участники СВО, заключившие контракт с Министерством обороны России через военкоматы Крыма, получают единоразовую выплату в размере 500 тысяч рублей, а также земельный участок в собственность.