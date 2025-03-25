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Участники СВО активно пополняют кадровый резерв Воронежской области

Среди подавших заявки есть и девушки.

Источник: телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева

Бойцы СВО, ушедшие на «гражданку», активно участвуют в кадровой программе «Герои земли Воронежской». О ходе ее реализации рассказал губернатор Александр Гусев.

Глава области отметил, что практически в половине случаев регистрацию для участия проходят молодые люди в возрасте до 35 лет. Цель программы — использовать их силы и умения для энергичного продвижения и реализации важных для региона проектов.

Среди тех, кто зарегистрировался на обучение, есть девушки. К их заявкам губернатор обещал отнестись с особым вниманием.

Зарегистрироваться для участия в программе можно на портале geroi.govvrn.ru до 10 апреля.