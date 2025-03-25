Участники СВО активно пополняют кадровый резерв Воронежской области

Бойцы СВО, ушедшие на «гражданку», активно участвуют в кадровой программе «Герои земли Воронежской». О ходе ее реализации рассказал губернатор Александр Гусев.
Глава области отметил, что практически в половине случаев регистрацию для участия проходят молодые люди в возрасте до 35 лет. Цель программы — использовать их силы и умения для энергичного продвижения и реализации важных для региона проектов.
Среди тех, кто зарегистрировался на обучение, есть девушки. К их заявкам губернатор обещал отнестись с особым вниманием.
Зарегистрироваться для участия в программе можно на портале geroi.govvrn.ru до 10 апреля.