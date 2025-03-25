В ЛНР дроны атаковали газораспределительную станцию «Сватово»

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Первому каналу, что Украина нанесла удар по станции в Судже и возложила ответственность за это на РФ, несмотря на то, что данный объект играет ключевую роль в энергоснабжении ряда европейских стран.