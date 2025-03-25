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В ЛНР дроны атаковали газораспределительную станцию «Сватово»

Украинские дроны атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«В Луганской Народной Республике ВСУ совершена атака с применением FPV-дрона по газораспределительной станции “Сватово” Управления магистральных газопроводов “Луганскгаз”», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что ежедневными атаками по российской энергетической инфраструктуре Украина подтверждает свою недоговороспособность.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Первому каналу, что Украина нанесла удар по станции в Судже и возложила ответственность за это на РФ, несмотря на то, что данный объект играет ключевую роль в энергоснабжении ряда европейских стран.

Министр отметил, что объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за данного теракта со стороны Украины.

24 марта в министерстве обороны России рассказали, что ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты в России, применяя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.