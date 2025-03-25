«Формально подходить нельзя»: в Петербурге хотят установить памятник воину СВО

«Вместе с губернатором Александром Бегловым мы уже прорабатываем идею увековечивания славы Гвардейского Ленинградского полка. Как именно, еще предстоит решить. Но абсолютно точно понятно, что формально подходить к вопросу нельзя», — заявил господин Бельский.
Спикер ЗакСа отметил, что в Петербурге планируется установить ростовую скульптуру воина с ребенком на руках. Пьедесталом для композиции послужит шар из керамических цветов. Руководить работой будет художница, автор проекта по созданию коллективной монументальной живописи и скульптуры «Рисуем вместе» Валерия Лошак.
При этом Александр Бельский отметил, что для изготовления тысячи бутонов потребуются усилия простых петербуржцев. Для этого с 31 марта представители творческой группы будут еженедельно выезжать в районы, «чтобы к осени свой вклад в общее дело могли внести все желающие». Где конкретно планируется установить памятник, парламентарий не уточнил.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Саду Милосердия в Калининском районе Петербурга установят монумент в память о погибших из-за пандемии COVID-19.