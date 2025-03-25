«Формально подходить нельзя»: в Петербурге хотят установить памятник воину СВО

При этом Александр Бельский отметил, что для изготовления тысячи бутонов потребуются усилия простых петербуржцев. Для этого с 31 марта представители творческой группы будут еженедельно выезжать в районы, «чтобы к осени свой вклад в общее дело могли внести все желающие». Где конкретно планируется установить памятник, парламентарий не уточнил.